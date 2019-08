Salač se neutopil, ale nastavuje budíky. V Brně je pro něj nejtěžší projít paddockem

Co říkáte tomu, že znovu odstartujete ze čtvrté řady?

Pro mě určitě super výchozí pozice pro závod, určitě si doma troufám dojet v první desítce a třeba ještě líp. Není to nereálné, chce to jen kousek štěstí. Podmínkou bude mít dobrý start, to mi letos zatím vychází. Je důležité být vpředu, určitě se nechci vozit na chvostu čelní skupiny a čekat až na konec. Spíš budu od začátku tahat za plyn, abych mohl jet o přední příčky.

Byla pro vás složitá kvalifikace za deště?

Ohromně náročná. Jak nebylo úplně jisté, jestli bude kvalifikace mokrá, tak jsem při sobotním ranním tréninku, kdy už pršelo, netlačil až tak na pilu, abychom to měli nachystané do deště. Nakonec to ale bylo stejně jedno, odpoledne bylo na trati snad ještě víc vody a těžko se zrychlovalo, ale neutopil jsem se. Pro mě je pozitivní zjištění, jaký čas jsem dokázal zajet.

Jezdec kategorie Moto3 Filip Salač si v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky vyjel 14. příčku na startu.

Luboš Pavlíček, ČTK

Pokud vyjde předpověď a nedělní závod se pojede na suchu, stejně se ale musíte vrátit k nastavení z pátku. Je to tak?

Jo, přesně. Změny, které jsme během prvního dne udělaly, přinesly své ovoce. Odjel jsem na tom i docela dost kol, abych byl přesvědčen o funkční výdrži. Ještě si to musíme zítra ráno potvrdit ve warm upu, ale předpoklady jet v čelní skupině tady jsou. Navíc budu radši za to sucho, na něm se cítím přece jen lépe.

Jak na vás vůbec působí domácí prostředí?

Budu rád, když bude v hledišti co nejvíc českých vlajek, jedeme to přece i pro fanoušky, kteří se chtějí bavit. Mám tady ale víc povinnosti, než na okruzích v cizině a občas nevím, co udělat dřív, až si nastavuju v mobilu budíka, abych na něco nezapomněl. Nejtěžší je pro mě v Brně asi projít paddockem, spousta lidí mě zastavuje, chtějí se fotit a občas to až ztěžuje soustředěnost na závod.

V neděli ráno si tohle pohlídáte?

Jasně, to se od všeho odstřihnu. Zatím mám brněnský víkend dobře rozjetý a dobré tréninkové časy i ten start ze čtrnáctého místa mi dodávají sebevědomí, rozhodně nevnímám tlak nějakého očekávání.

Před rokem jste se v Brně svezl na divokou kartu a do cíle dorazil na 24. místě. Letos už jste stálým jezdcem šampionátu, je to pro vás velká změna?

Ve všech směrech. Hlavně znám lépe prostředí i soupeře a už vím, že i s těmi nejlepšími můžu bojovat. Ani nevím o nějaké zkušenosti z loňska, kterou bych mohl teď uplatnit, rozhodně jsem ale za ten rok rychlejší.