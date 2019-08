Kornfeil se modlí za sucho. Slovo pódium mu ani při startu ze sedmé řady nezní drze

„Nedopadlo to tak, jak jsem si přál," připustil Kornfeil, jenž kvůli špatným výsledkům z tréninků musel už do první části kvalifikace, při níž mu pak na mokré trati scházelo sedm desetin sekundy k postupu mezi elitní osmnáctku. „Bylo to za podmínek na trati děsně obtížné. Nakonec šest lidí v té Q2 jelo pomaleji než já, jenže tam už se to pořadí láme," uvažoval Kornfeil.

„I když se mi první dva dny tady moc nevydařily, to hlavní v podobě závodu o body přijde až v neděli a pořád se nevzdávám snu o zopakování loňského pódia, byť to možná některým lidem bude znít až moc drze. Já ale věřím, že na to mám," řekl 26letý český jezdec.

Bronz z brněnského závodu před rokem pro něj zůstává jedním z nejsilnějších zážitků kariéry. Tehdy ale stál na startu v první řadě, letos bude naopak až v sedmé. "Věřím, že se dá zajet dobrý výsledek i takhle zezadu. Starty mi v závodech jdou, už ve třetí zatáčce mohu být klidně desátý a pak se posouvat dál," neztrácel optimismus.

Inspirací je pro něj kousek Španěla Caneta, který až z 22. místa na startu minule na Sachsenringu dojel třetí. „Když se vytáhl dokonce z osmé řady na bednu on, proč bych to neměl dokázat já. Je to jen o tom, aby mi jela správně motorka a dal jsem to mentálně," přemítal Kornfeil, od nějž to však bude chtít hned na začátku i docela ostré lokty.

„Snad v první zatáčce, která je jinak dost otevřená i široká, někdo neudělá fatální chybu, aby pak vzal s sebou i další. Taky doufám, že pole se někde kolem desátého místa neutrhne, pak by se mi ztráta fakt těžko sjížděla," přemítal nad strategii pro nedělní bitvu na osmnáct kol.

Sobotní deštivé počasí mu ale zamotalo hlavu. „Nějak jsem si na vodě tolik nevěřil, sám ani nevím proč. Z černých mraků jsem od rána bohužel neměl úplně dobrý pocit. Navíc se nám před kvalifikací z nějakého zvláštního důvodu zasekla časomíra na televizi v boxu a nikdo si toho bohužel nevšimnul, což ovlivnilo můj výjezd. Chybou taky bylo, že jsem se pak snažil jet sám a stal se tak referenčním bodem pro ostatní, kteří díky slipstreamu za mnou zajely takové časy, které já už nedal," ohlížel se za svým trápením.

V neděli, kdy se pojede závod, už ale pršet nemá, což je pro Kornfeila dobrá zpráva. "Já se modlím za to, aby se brzy ráno odjel suchý warm up, protože po tom pátečním nešťastném šachování, kdy všechny úpravy techniky měly opačný účel, potřebuju vyzkoušet suché nastavení. V tom je celá věda," prozradil Kornfeil.

Na jeho motocyklu se předělávala geometrie, upravila se i poloha tlumičů. „Potřebuju alespoň pár kol, abych zjistil, jestli to sedí. Nachystali jsme si to už na sobotu, jenže na vodě se motorka přece jen chová jinak, navíc musíte volit výrazně měkčí pérování," vysvětloval.

Zatím v Brně vládnou třídě Moto 3 stroje značky Honda, ale Kornfeil s KTM to chce chytrou závodní taktikou eliminovat. „Jejich rychlosti na rovinkách se musím snažit čelit lepším výjezdem ze zatáček, kdy prostě otevřu plyn dřív, zatímco soupeře na hondách ta rychlost přece jen potáhne ven. Když v těchto okamžicích přidám dřív, tak by ten rozdíl neměl být až tak znát," připouštel Kornfeil.