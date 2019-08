Salač mi upadl pod kola. Měl by pochopit, že v první zatáčce závod nevyhraje, zlobí se Kornfeil

Zatímco sedmnáctiletý mladíček se po závodě uzavřel do ulity mlčení, jeho o téměř devět roků starší kolega ze stáje Redox Prüstel dal průchod svému naštvání. „Upadl mi téměř pod kola. Filip asi chtěl vyhrát závod na prvních tři sta metrech, jenže by měl pochopit, že tohle v první zatáčce nejde," říkal Kornfeil, podle nějž není nic horšího, než když si takhle zasolí dva jezdci stejného týmu. „Měl jsem při té vší smůle ještě obrovské štěstí, že se Filipova motorka točila ven z trati. Kdyby zůstala přede mnou, skončili bychom v té první zatáčce v kačírku oba," kroutil hlavou.

Ani neměl možnost si celou situaci se Salačem vyjasnit. „Vůbec se nebaví, samozřejmě je z toho hodně skleslý. Říkal jen, že za to mohl Darryn Binder. Já to neviděl, tak nemůžu soudit, ale můj názor je, že když po kontaktu dva spadnou, mohou za to svým způsobem oba. Jestliže viděl, že se pod něho soupeř cpe vnitřní stopou, kde má právo veta, měl ho nechat. Bojovat s ním byla od Filipa zbytečná blbost," líčil Kornfeil.

Český motocyklista Jakub Kornfeil na okruhu v Brně.

Luboš Pavlíček, ČTK

První kolo bylo až neskutečně hektické. „Děly se tam neuvěřitelné věci. Nejdřív tam mladý Japonec po pár metrech trefil McPheeho, který neodjel z první řady roštu. Pak ten malér s Filipem. Však mi také stoupla tepovka a bušilo srdce jako málokdy," přiblížil Kornfeil.

Chtěl jít ze sedmé řady brzy po startu dopředu, ale najednou musel dohánět celé pole. „Už jsem si myslel, že je to v pr... ale stále jsem měl chuť prát se o bednu a první skupina byla odjetá jen o nějaké tři vteřiny. Rozhodl jsem se zkusit zajet čtyři pět kol konstantně, defenzivně, což se mi podařilo, jezdil jsem kola v rozmezí plus mínus dvě desetiny. Až jsem se do té skupiny docvakl," vysvětlil Kornfeil.

Na rozdíl od loňského roku, kdy dojel Kornfeil v Brně třetí, mu ale letos nefungovala motorka podle představ. „Měl jsem problémy hlavně v první zatáčce, v každém druhém kole se mi zavřel předek, viděly to mraky lidí," připustil.

We all remember @maxbiaggi's famous Brno celebration! 🏍️



Now his young charge @aroncanet44 has his own moment to remember! 🥇#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/DZXtrJvMks — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 4, 2019

Nechtěl se na to vymlouvat. „Ale asi mi věříte, když jsem to stáhl z posledních míst až na deváté, měl bych na to dostat se ještě výš. Jenže na to je potřeba absolutní opora v motorce a tu já dnes prostě necítil," hodnotil.

Nakonec z devátého místa ztratil na vítězného Caneta po odjetí téměř sta kilometrů jedinou vteřinu, naději procpat se výš. „Na prvního mě kolikrát chybělo pár metrů, ale nedokázal jsem si s tím poradit právě kvůli potížím s nastavením. Možná taky proto jsem už ke konci nedokázal nic vymyslet. Přitom jsem měl na široké trati vytipovaná předjížděcí místa, jenže nešlo to," říkal

Kornfeil během brněnské Grand Prix stihl i jednání o své budoucnosti. „Za každou cenu bych se chtěl dostat do Moto2, i když v ní docela výrazně ubývá týmů. O jednom volném místě vím, bavili jsme se s manažerem a jasno musí být do Silverstonu, kde se jede poslední srpnový víkend. Do té doby ale nemůžu být konkrétní," prohlásil.