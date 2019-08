Abrahama utrápil motocykl i počasí. Kdyby se start neodložil, šlo by nám o hubu, tvrdil

Cíl proťal na 19. místě jako předposlední z těch, co dojeli. „Velmi rychle jsem pocítil technický problém, který teď lidi od ducati teprve diagnostikují, tak o tom nemůžu víc mluvit. Jezdím už ale skoro patnáct let a poznám, že s motorkou není něco v pořádku," řekl Abraham s tím, že na odstranění utajených potíží musí tým zapracovat při dnešních testech v Brně. „Je to trochu trápení," připustil.

Jezdce královské třídy celý víkend pořádné potrápilo počasí. „Byly to podmínky na prd. Už na kvalifikaci zapršelo, pak zase stopa osychala, a tak pořád dokola," kroutil hlavou Abraham. Když se i včera odpoledne nad částí okruhu vyřádila další dešťová přeháňka, byl docela nečekaně start MotoGP posunutý o 40 minut.

„Obecně jsme zastáncem toho, aby se jelo za každého počasí, vždyť podmínky mají všichni stejné. Nicméně tady to byl rozumný krok, protože rozdíl mezi prakticky suchou a mokrou částí dráhy byl obrovský. V poslední zatáčce před cílem a první za startem doslova stála voda," líčil Abraham, že v Brně nikdy nic podobného nezažil.

Odložení startu bylo verdiktem jury, ale jezdci to většinové uvítali. „Nedalo by se na to vybrat pro motorku obutí a hlavně by nám šlo s prominutím o hubu. Nemáme v tom úplně zásadní slovo, ale když je nás se stejným pocitem víc, tak nás vyslechnou, připomínky zváží a pak rozhodnou," přiblížil český jezdec.