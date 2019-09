Brno v ohrožení? Spolek pořádající GP má Dorně rychle uhradit zbytek peněz

Spolek Brna a kraje pořádající motocyklovou Grand Prix v Brně má do 20. září zaplatit promotérské společnosti Dorna zbývajících téměř 20 milionů korun za získání licence na srpnové závody. Dorna k tomu vyzvala spolek dopisem. ČTK to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní měl spolek původně zaplatit hned po závodech. Ve středu 18. září se proto mimořádně sejde zastupitelstvo města, které bude o postupu rozhodovat. Podle Vaňkové je možné, že se bude muset podílet další částkou město a kraj. Kraj má řádné zastupitelstvo den po Brnu.

Spolek má s Dornou smlouvu na pět ročníků, letos závody organizoval počtvrté. Dorna však už dříve upozornila, že podmínkou pro uspořádání závodů je uhradit všechny závazky. Pokud budou finanční problémy, mohly by být závody a také jednání o pořádání dalších ročníků v ohrožení. Spolek se už dříve potýkal s tím, že platil později. Finanční problémy řešila Dorna i s předchozím pořadatelem, kterým byl Automotodrom Brno.

Spolek měl Dorně zaplatit zalistovací poplatek za licenci, který byl letos kolem 111 milionů korun. Polovinu dal před závody, necelých 40 milionů poslal po závodech a zbývá doplatit téměř 20 milionů. "Původní splatnost byla po konání závodů začátkem srpna. Splatnost byla posunuta do 20. září. My považujeme za nezbytné do tohoto data rozhodnout, jak dále postupovat ohledně financování MotoGP," uvedla Vaňková.

Podle ní je důležité, aby zastupitelé měli informace o konání, pořádání a financování akce. "Jednou z variant, která se zdá být pravděpodobná, je to, že město a kraj se budou muset podílet další finanční částkou ještě na letošní ročník," poznamenala Vaňková. Podle ní by mělo stačit dohromady zhruba 15 milionů korun, nějaké peníze má totiž na účtu i spolek, který však potřebuje vyřešit i další závazky za služby.

Město a kraj musely řešit problémy už při minulém ročníku, kdy akce skončila ve ztrátě 31 milionů korun. Způsobila ji nižší podpora ze strany státu, než jakou spolek očekával. Dostal 39 milionů, požadoval 100 milionů. Část loňské ztráty uhradilo město a kraj, zbytek pokryly peníze spolku, kde byly například i příjmy za lístky na letošní ročník. Tyto peníze tak chybí spolku v letošním roce.

Kvůli tomu kraj zvýšil pro letošní ročník podporu z 20 na 27,5 milionu a město z 10 na 17,5 milionu korun. Letos dal stát na Velkou cenu 55 milionů, stejná částka by měla být i příští rok, kdy se zalistovací poplatek zvedne na 120 milionů korun.