Doyle obhájil triumf na Zlaté přilbě, Milík skončil jedenáctý

V den svých 34. narozenin dokázal Australan Jason Doyle jako teprve osmý plochodrážník za devadesát let historie pardubické Zlaté přilby zopakovat svůj triumf z předchozího ročníku.

„Pro mě báječný moment a mám takovou radost, že s trofejí na hlavě snad budu i spát. Vedle dárku od manželky, který mám u sebe od rána, jsem si k narozeninám ani nic lepšího nemohl přát," rozplýval se Australan.

Naposledy obhájce prvenství na svítkovské dráze uspěl před osmnácti lety a byl to krajan letošního vítěze Adams. „Pro mě je Zlatá přilba nesmírně cennou kořistí. Nadchla mě už loni, tak jsem se pro ni vrátil a určitě chci přijet i příští rok," vykládal Doyle.

Za ním před návštěvou osmnácti tisíc diváků dojel šestikolové finále Lotyš Andžejs Lebeděvs, který byl největším překvapením letošního závodu a společnost na pódiu jim dělal Polák Patryk Dudek, jenž ani při své čtvrté účasti na vysněnou trofej nedosáhl. „V roce 2015 jsem tady ještě v předposledním kole vedl, pak mě ale zradil motocykl. Z toho smutku mě dodnes mrazí. Letos to konečně vyšlo alespoň na stupně vítězů," říkal Polák.

Do finále se dostali tři Australané, ale poprvé od roku 2016 se jelo bez české účasti. Nejlepším z osmičky domácích reprezentantů byl znovu Václav Milík, jenže obsadil až 11. místo. „Starty jsem neměl špatné, ale pak jsem těžko krotil motorku a držel správnou stopu," tvrdil předloňský vítěz, který minulý rok bral bronz. Obhájce druhé příčky Slovák Vaculík byl po triumfu v malém finále celkově sedmý.

Australan Jason Doyle s trofejí na hlavě osedlal další cenu pro vítěze - motocykl Jawa.

Josef Vostárek, ČTK

Z vylučovacích jízd se do čtvrtfinálové fáze vedle nasazených Milíka a mladého Jana Kvěcha, jenž měl na kontě v Pardubicích i šesté místo z MS do 21 let, dokázali probít ještě dva čeští jezdci Josef Franc a Zdeněk Simota. Do semifinále ale proklouzl pouze Milík. Po dvou třetích místech šel s nadějí na postup i do závěrečné třetí jízdy své semifinálové skupiny, ale dojel až čtvrtý, což bylo málo.