Milík se stal popáté českým plochodrážním mistrem

"Udělalo mi to radost, že jsem neztratil ani bod. Ze tří závodů, to je fajn," řekl České televizi Milík, jenž byl nejlepším českým jezdcem i před týdnem na slavné Zlaté přilbě. Předloňskému vítězi prestižního závodu v Pardubicích to ale stačilo jen na celkové jedenácté místo. Částečně si proto spravil náladu. "Být mistr republiky vždycky potěší," konstatoval.

V Březolupech i celkově skončil druhý Eduard Krčmář, jenž ve třetím finále ztratil jediný bod právě v duelu s Milíkem. Třetí v závodě skončil Franc, který v dodatečné rozjížďce porazil Hynka Štichauera, bronz v MČR ale připadl Janu Kvěchovi.