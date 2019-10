Komu to půjde lépe? Mistr světa F1 a světový šampion MotoGP si vymění role

Stroj toho druhého si už vyzkoušeli. Teď by se však v nich měli spolu střetnout přímo na trati. Sedminásobný světový šampion MotoGP Valentino Rossi prozradil, že se chystá akce, během níž by měl usednout do monopostu Lewise Hamiltona a pětinásobný mistr světa ve formuli 1 by jel zase na jeho motorce. „Snad to vyjde,“ doufá legendární motocyklový jezdec.

Jízdu ve formuli 1 si Valentino Rossi vyzkoušel už několikrát a byl z ní vždy nadšený. Teď by se v ní mohl projet znovu. A to v rámci akce, při které by si svůj stroj vyměnil s Lewisem Hamiltonem. Ten by se tak na trati proháněl na motorce sedminásobného světového šampiona.

„Je to už nějakou dobu, co jsme o tom spolu mluvili,“ bude to výborná věc,“ uvedl Rossi na webu f1i.com. „Snažíme se najít vhodný termín. Snad to vyjde. Řídit monopost formule 1, je totiž vždy bezvadné, rád bych do něj opět usedl,“ vyprávěl legendární motocyklový jezdec, který kromě sedmi titulů v MotoGP vyhrál také světový šampionát do 125 cc i do 250 cc.

Lewis Hamilton and Valentino Rossi in talks over car/bike swap



Těší se i Hamilton, který loni oslnil, když si na okruhu v Jerezu vyzkoušel motorku Yamaha, která startovala v šampionátu superbiků. Na pětinásobného světového šampiona ve formuli 1 se tehdy po testování snesla jen chvála. Podle závodníků, kteří tam s ním byli, jezdec Mercedesu prokázal výjimečný talent.

Tak uvidíme, kdy a kde se plánovaná akce povede uskutečnit. Oba mají totiž ještě napilno. Hamiltona, který usiluje o šestý titul mistra světa, čekají ještě čtyři závody, Rossiho v MotoGP tři. Spekuluje se tak, že by k jejich střetu mělo dojít někdy po sezoně, nejspíš na okruhu v Abú Zabí.