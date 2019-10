Quartararův pád vyděsil fanoušky. Zasahovali lékaři

Nepříjemný pád v tréninku na Velkou cenu Austrálie postihl v pátek nováčka roku v královské kubatuře MotoGP Fabia Quartarara. Šestý muž průběžného pořadí se na mokré trati v jedné ze zatáček poroučel k zemi a motocykl mu nepříjemným způsobem přimáčkl levou nohu. Podle posledních informací by měl být 20letý Francouz v pořádku.

Už v prvním tréninku skončil pro Quartarara páteční program Velké ceny Austrálie. Francouzských mladík ale může mluvit o štěstí, že ho tvrdě vypadající karambol nevyřadil ze hry úplně.

Quartararo se totiž po pádu svíjel v bolestech. A když ho lékaři odváželi na nosítkách, diváci i celý jeho tým trnul hrůzou. Nakonec by však vše mělo být v pořádku a kometa letošní sezony by se v sobotu měla zapojit do kvalifikace. Definitivně se však tým rozhodne až před sobotním raním tréninkem.

V kategorii Moto3 zajel v pátek 20. čas Jakub Kornfeil a 24. Filip Salač. Karel Abraham skončil po dvou tréninkových jízdách v kategorii MotoGP na 12. místě.