Náhlá smrt! Odešel supertalent a bouřlivák, který dokázal bavit fanoušky

Býval jedním z největších tuzemských talentů, jeho kousky přiváděly fanoušky do varu. V roce 1988 dojel na sedmém místě ve světovém finále, což byl v době, kdy o titulu rozhodoval jediný závod, od českého jezdce mimořádný kousek, který nikdo nepřekonal.

Razancí dokázal dravec pocházející ze Slaného zaskočit soupeře i příznivce, ale i trenéry a funkcionáře. Někdy těžko s okolím hledal společnou řeč, ale jezdecky zářil zejména ve druhé polovině 80. let, v roce 1988 a o rok později slavil druhé místo při Zlaté přilbě.

Získal i titul evropského šampiona na trávě, z MS dvojic měl s legendárním Antonínem Kasperem bronz. V roce 1988 získal také domácí titul, působil mj. v RH Praha, deset let startoval v tehdy mimořádně prestižní britské lize za Ipswich Witches, Coventry Bees a Sheffield Tigers. Zkusil si i ledovou dráhu. Intenzita, s jakou chodil do soubojů, byla mimořádná, na plochodrážní poměry ale skončil velmi brzy, od poloviny devadesátých let, nedlouho po třicetinách, začalo jeho odcházení. Pokusy o návrat nevyšly.