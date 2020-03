Grand Prix motocyklů v Brně se snad v srpnu pojede. Bude to ale na hraně, myslí si Karel Abraham

Z kolotoče mistrovství světa silničních motocyklů před touto sezonou vypadl, ale i tak brněnský jezdec Karel Abraham (30) bedlivě sleduje, co se kolem jeho oblíbeného sportu v souvislosti s pandemií koronaviru v současnosti děje. Po úvodní Grand Prix Kataru, která se musela obejít bez nejsilnější kubatury MotoGP, byly následující čtyři podniky šampionátu odloženy. A další to s největší pravděpodobností čeká.

V listopadu vám stáj Reale Avintia Racing vypověděla smlouvu. Nehoní se vám vzhledem k současné složité situaci hlavou, že všechno zlé může být k něčemu dobré?

Takhle nepřemýšlím. Byl bych mnohem radši, kdybych kontrakt měl, přestože se v MotoGP letos ještě neodjel jediný závod. Pořád mě hodně mrzí to, co se stalo. Je ale jasné, že teď žiju v mnohem menším napětí, než kdybych byl dál přímým účastníkem seriálu.

Myslíte si, že se vůbec v tomto roce ještě pořádně rozjede?

Mám o šampionát obavy. To, co se kolem nás děje, není žádná sranda. Podle mého názoru k tomu v dohledné době hned tak nedojde. Závody se budou nějakou dobu ještě dál odkládat, jenže na podzim pak bude termínová listina neskutečně nahuštěná.

Brněnská Velká cena má být na Masarykově okruhu až začátkem srpna. Má podle vás šanci?

To je strašně těžká otázka. Všichni vidíme, jak se situace kolem nás neustále vyvíjí. Chci ale věřit, že to reálné je. Bude to ovšem hodně na hraně. Podle mého názoru bude česká Grand Prix jednou z prvních, která se pojede. Určitě však bude jiná než v minulých sezonách. Zcela jistě by ji provázela velmi přísná bezpečnostní a hygienická opatření.

Kromě vás na startu nebude ani Jakub Kornfeil, který letos už také v mistrovství světa ve třídě Moto3 chybí. Projeví se to na zájmu motoristických fandů?

Asi ano. Kuba Kornfeil dokázal v Brně v minulosti vystoupit na stupně vítězů, je možné, že by někteří jeho příznivci nedorazili. Já jsem měl taky svůj fanklub. Zřejmě by přijelo méně lidí než obvykle, ale pořád bude dost důvodů, proč Masarykův okruh navštívit. Vždyť vidět na vlastní oči hvězdy typu Marqueze, Doviziosa či Rossiho stojí rozhodně za to.

Brnu v tomto roce vyprší pětiletá smlouva na pořádání Grand Prix. Obáváte se za současné nelehké situace v souvislosti s bojem proti koronaviru o její budoucnost?

Trochu ano. Problémy s financováním mají v Brně už nějakou historii, nyní to bude pochopitelně ještě problematičtější. Je jasné, že spousta lidí nebude teď považovat konání Velké ceny za prioritu. Těžko předvídat, co bude dál. Je to byznys, kdo zaplatí, tam se motorky pojedou. Uvidíme, jak se k tomu postaví stát. Já jsem pořád přesvědčený, že jde o významnou akci, která znamená značný přínos pro všechny strany.

Překvapilo vás, že do seriálu mistrovství světa nenaskočil ani Jakub Kornfeil?

Spíš mě trochu zaskočilo, že ta informace přišla jako blesk z čistého nebe. Nepředcházela jí žádná šeptanda, jak bývá občas v motocyklových kruzích zvykem. Já jsem ještě neměl příležitost o tom s Kubou hovořit. Určitě k tomu měl svoje důvody. Když chyběly finance, tak asi prostě nebylo co řešit.

Z českých zástupců zůstal ve světovém šampionátu pouze mladý Filip Salač v kubatuře Moto3. Co jste říkal na jeho osmou příčku v dosud jediném odjetém závodě v Kataru?

Zdá se, že Filip má v této sezoně, pokud se znovu rozběhne, docela našlápnuto. Dojel jen s malou ztrátou na vítěze, což je pro něj hodně pozitivní.

Začátkem roku se proslýchalo, že byste přece jen mohl naskočit do MotoGP v barvách továrního týmu Aprilia místo Itala Iannoneho, který měl pozitivní dopingový nález. Byla to pravda?

Nějaké náznaky proběhly, ale nedopadlo to.

A třeba z mistrovství světa superbiků, jehož účastníkem jste byl před čtyřmi roky, jste nabídku nedostal?

Pár jich přišlo. S díky jsem je ovšem odmítl. Nechci se nikoho dotknout, ale všechny přišly z týmů, které nepatří zrovna ke špičce. A já si nechtěl zopakovat nepříliš dobrou zkušenost z roku 2016.

Takže jste smířený s tím, že se už k vrcholovému motocyklovému sportu nevrátíte?

V tuto chvíli počítám s tím, že nikoli. Až současné problémy aspoň trochu pominou, začnu si hledat jinou práci. Není to ale úplně definitivní ne. Člověk nikdy neví, jestli se přece jen nějaká vhodná nabídka neobjeví. V tom případě bych rozhodnutí ještě přehodnotil.

Už tušíte, co budete dělat?

Ještě před časem jsem koketoval s myšlenkou, že se budu angažovat v zábavním průmyslu. Momentálně si ovšem netroufám předpovědět, co bude.

Jak karanténu a opatření vlády v souvislosti se zákeřnou nemocí snášíte?

Pro mě je to katastrofa. Byl jsem zvyklý určit si nějaký denní režim, ale to teď padlo. Sedím skoro pořád doma. Chystám se na brněnské Univerzitě obrany na doktorát, tak si dělám něco do školy. Občas si zapařím na počítači nějaké hry. Ještěže jsme si s přítelkyní pořídili zhruba dva týdny před touto krizí pejska, aspoň máme nějakého parťáka. Chodím ho vyvenčit. Bydlíme na kraji Brna, takže se díky tomu dostanu i trochu do přírody. Rozhodně teď neplánuju žádné návštěvy. Dokonce nechodíme ani do obchodů. Jídlo si necháváme vozit.

Vyjet si na motorce vás neláká?

Pochopitelně že láká. Samotného by mě to ale nebavilo. A kdybych měl náhodou nějakou nehodu, nebyl by poblíž nikdo, kdo by mě mohl pomoct. Vyrazit ve skupince s pár parťáky nyní není možné, takže jsem se obrnil trpělivostí. Motorky mám ale pořád hrozně rád. Určitě s kamarády vyjedeme jen jak to bude aspoň trochu možné.