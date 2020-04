Netovární týmy MotoGP dostanou od promotéra finanční pomoc

Soukromé týmy inkasují od promotéra šampionátu platby za duben, květen a červen, bez ohledu na to, zda se seriál rozběhne, či nikoli. "To by mělo zajistit ekonomickou stabilitu nezávislých týmů a jejich zaměstnanců a zajistit jejich existenci do budoucna," uvedla Dorna. V MotoGP jezdí šest továrních a pět nezávislých či satelitních týmů.

Stáje z tříd Moto2 a Moto3, v níž závodí i jediný Čech v mistrovství světa Filip Salač, už platby dostaly. O jejich další podpoře Dorna rozhodne později.

Závody byly odloženy

Mistrovství světa silničních motocyklů má pauzu minimálně do 31. května, kdy se má jet v Mugellu Velká cena Itálie, jež bude ale nejspíš kvůli koronavirové situaci v zemi odložena.

Jezdci MotoGP zatím přišli o úvodních pět Grand Prix sezony, piloti z Moto2 a Moto3 absolvovali alespoň začátkem března závod v Kataru. Na rozdíl od formule 1 nebyla žádná z Velkých cen zrušena bez náhrady. Dorna doufá, že se podaří všechny odložené závody odjet v pozdějších termínech.