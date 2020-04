Pandemie koronaviru odložila další dva závody motocyklového MS

Jezdci MS letos odjeli zatím pouze jeden závod: na začátku března se představili v Kataru, kde však chyběli zástupci královské kategorie MotoGP. Následně byly Velké ceny Thajska, Ameriky a Argentiny přesunuty na podzim, odložené Grand Prix v Jerezu a v Le Mans zatím náhradní termín nemají. Aktuálně nejbližším závodem MS je tak německý Sachsenring, kde by se motocyklisté měli představit 21. června.

Součástí kalendáře v řádném termínu je i nadále Velká cena České republiky, která se má na Masarykově okruhu v Brně jet 9. srpna. Zda se opravdu pojede, se má rozhodnout do konce května.

"Smlouva umožňuje nekonání závodů z důvodu zásahu vyšší moci, což si myslím, že je zrovna tento případ. Ještě není rozhodnuto a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dorna (promotérská organizace) zastává stanovisko, že závody budou. My potřebujeme vědět nejpozději do konce května definitivní stanovisko," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková v minulém týdnu.