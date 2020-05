Motocyklové MS by mohlo začít v červenci dvěma závody v Jerezu. A pak Brno?

Seriál mistrovství světa silničních motocyklů by mohl začít na konci července dvěma závody na okruhu v Jerezu. Promotér šampionátu se na tom domluvil se zástupci regionální vlády i města. Na jednom místě by se tak konaly ve dvou víkendech za sebou závody, které by odstartovaly sezonu, přerušenou kvůli pandemii koronaviru. K uskutečnění tohoto plánu je nutný souhlas španělské vlády, na který se nyní čeká.

Seriál MS byl pozastaven hned v začátku. Elitní motocyklisté odjeli jen závody v Kataru, do kterých navíc ještě nezasáhli piloti královské kategorie MotoGP. Od té doby bylo odloženo jedenáct závodů. První akcí v kalendáři je nyní Velká cena České republiky, která by se v Brně měla konat 9. srpna. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové by se mělo závodit bez přítomnosti diváků.

O možnosti startu MS v Jerezu jako první informoval web autosport.com. "Je to dobrá nabídka, kterou nemůžeme odmítnout. Znamenalo by to přítomnost mnoha lidí ve městě po dobu tří týdnů, což by mělo velký přínos pro sektor pohostinství," uvedla starostka Mamen Sánchezová. Na motocyklové MS by totiž měl navázat šampionát superbiků. I v Jerezu by se případně jelo bez diváků.

Jasněji by mělo být koncem května, kdy by měl být vydán nový kalendář MS. Podle šéfa promotéra seriálu Dorny Carmela Ezpelety se však až v září rozhodne o tom, jak bude možné cestovat po Evropě i po světě. V současnosti jsou zahraniční cesty ve většině zemí výrazně omezeny. Podobně jako v Jerezu by se údajně dva závody MS mohly jet i v Barceloně.