Brno a kraj jedná s Dornou o Grand Prix pro letošek i příští rok

Brno a Jihomoravský kraj jednají s promotérskou společností Dorna o možnosti, že by se letos v Brně jela motocyklová Velká cena bez diváků a příští rok by se nad rámec současné smlouvy konal pro diváky náhradní ročník. ČTK a Českému rozhlasu to dnes na dotaz ohledně Grand Prix odpověděla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní se zatím řeší podmínky. Dorna má ale připravené i náhradní alternativy pro případ, že by se letos v srpnu závod mistrovství světa v Brně nekonal.