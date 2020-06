Dostálová k MotoGP v Brně: Překvapuje mě, že dohoda stále není

Dostálová v dopise žádá o ujištění, že platí dohoda, kterou Šimek v polovině května představil jí a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). S Dornou vyjednává spolek, který závody pořádá a jehož členy jsou Brno a Jihomoravský kraj. Prezentovaná dohoda podle ministryně počítá s tím, že zalistovací poplatek pro pořádání závodů bude za roky 2020 a 2021 činit dohromady sedm milionů eur (asi 186 milionů korun).

Z toho by měl v příštím roce 85 milionů korun poskytnout stát. Ten má v rámci závodního víkendu dostat také exkluzivní mediální prostor, kdy bude moci odstartovat kampaň "Czech Republic: The Country For The Future" na podporu oživení cestovního ruchu a kongresové turistiky v Česku.

Šimek minulý týden uvedl, že se mu podařilo s Dornou dosáhnout křehké dohody. V ní se praví, že letos spolek Dorně zaplatí zalistovací poplatek milion eur (26,6 milionu korun) a příští rok šest milionů eur (zhruba 160 milionů korun). V součtu tak jde o částky, které zmiňuje v dopise také Dostálová.

Šest milionů eur? Příliš mnoho

Podle primátorky Vaňkové je však šest milionů eur příliš velká částka, kterou by muselo schválit zastupitelstvo. Proto navrhla Dorně, aby se na letošek plánovaný poplatek 4,6 milionu eur (122 milionů korun) přesunul na příští rok. Pokud by na to Dorna kývla, spolek by ušetřil.

Podle informací ČTK však promotér s návrhem nesouhlasí a už poslal do Česka fakturu na 2,3 milionu eur, což je polovina z původně plánovaného zalistovacího poplatku pro letošní rok. Splatnost určil do této středy 10. června - pokud částka nebude zaplacena, je možné, že Brno o Grand Prix přijde.

Šimek uvedl, že zasedání brněnského zastupitelstva, které by mělo 16. června podmínky konání Grand Prix schvalovat, považuje za příliš pozdní. Podle něj je potřeba jednat mnohem rychleji kvůli tomu, že promotér závodů Dorna chce zveřejnit kalendář MS "v řádu hodin až dnů", a kvůli lidem, kteří si koupili vstupenky a nevědí, co s jejich penězi bude.

Dohoda je stále ve hře

"Stále počítáme s dohodou, jak byla ze strany spolku představena, a podnikáme na ministerstvu pro místní rozvoj patřičné kroky k jejímu naplnění. Předpokládáme, že informace, které jsme zachytili v médiích, jsou jen nedorozumění, protože jinak by jistě spolek stát o změnách v podmínkách včas informoval," dodala v dopise Dostálová.

Závody jsou v plánu od 7. do 9. srpna 2020. Brněnský závod je na oficiálním webu šampionátu nyní prvním, který se má konat po zrušených závodech ve Španělsku, Francii a Itálii. Dokonce si na něj lze koupit vstupenky, přestože je zřejmé, že pokud se pojede, bude to kvůli opatřením proti koronaviru bez diváků.