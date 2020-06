Kraj stejně jako Brno podpořil konání GP letos i příští rok

Pro podporu akce zvedlo ruku 48 zastupitelů, dva byli proti a čtyři se zdrželi. Velkou cenu uspořádá spolek kraje a města, který má s promotérskou firmou Dorna smlouvu na pět ročníků. Letos se pojede popáté. Původně měla smlouva vypršet a jednalo se o nové. Situaci ale zkomplikovala pandemie koronaviru, kvůli které promotér letos několik závodů zrušil a v Brně se pojede nejspíš bez diváků, případně s omezeným počtem.

Zástupci kraje a města proto jednali s Dornou, aby letošní zalistovací poplatek za zisk licence ve výši kolem 120 milionů korun snížila kvůli výpadku peněz ze vstupného. Z jednání vzešel návrh na pořádání letošního ročníku za milion eur (27 milionů korun) s tím, že se příští rok pojede závod i s diváky za šest milionů eur (asi 162 milionů). Někteří lidé už si koupili vstupenky na letošní rok, platily by příští rok.

Hejtman Bohumil Šimek (za ANO) vyzval zastupitele, aby návrh podpořili. Bývalý primátor Brna a zastupitel kraje Petr Vokřál (zvolen za ANO) konstatoval, že návrh je lepší než možnost, že by spolek musel platit platnou smlouvou daných 120 milionů i v případě, že by se závody například nejely. Podotkl, že závody sleduje po celé zemi 650 milionů lidí a marketingová hodnota je velká.

Černá vyzvala k podpoře

K podpoře vyzvala i opoziční zastupitelka Kristýna Černá (ODS), jež připomněla, že je to 55 let, kdy se závody poprvé jely jako mistrovství, a 70 let od prvního závodu na brněnském okruhu. "Jsou to symboly, které si nemůžeme nechat vzít. Loni bylo akreditováno přes 560 novinářů z 31 zemí. I když by to bylo bez diváků, stále nám to přináší nespočitatelně mnoho. Nejen finančně, ale i marketingově, prestiží," uvedla Černá.

Opoziční Jana Drápalová (SZ) a Jan Grolich (KDU-ČSL) vytkli vedení kraje, že se o věci mělo jednat dřív, že "neměla přijít jen tak na stůl". Podle Drápalové navíc existuje riziko, že se spolek zaváže k velké platbě, a pokud stát akci nepodpoří, budou pak věc muset řešit kraj a město. S podporou ze strany státu byly v minulosti problémy. Vokřál ale uvedl, že je to letos poprvé, co je písemně přislíbena podpora na dva ročníky.

Brněnská Grand Prix je v provizorním kalendáři MS vedena jako třetí v pořadí po restartu sezony, který obstarají dva červencové závody v Jerezu. Dosud se jelo jen na začátku března v Kataru, kde ale chyběli jezdci královské třídy MotoGP, pak byl šampionát přerušen kvůli pandemii koronaviru.