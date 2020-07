Grand Prix v Brně bude letos kvůli koronaviru bez diváků

Motocyklová Grand Prix v Brně bude letos v srpnu bez diváků, a to z bezpečnostních důvodů kvůli pandemii covidu-19. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Zakoupené lístky zůstanou podle ní v platnosti příští rok. Akce se na Masarykově okruhu uskuteční od 7. do 9. srpna, uspořádá ji spolek kraje a města.