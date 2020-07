Plochodrážník Milík se nemůže dočkat dne, kdy konečně uvidí syna

Nelehké období koronavirové krize se výrazně promítlo i do osobního života nejlepšího českého plochodrážníka posledních let Václava Milíka. Přestože je sedmadvacetiletý závodník už od 12. června otcem syna Vašíka, dosud si ho nemohl užít osobně. Kvůli svým povinnostem a s nimi spojeným opatřením se dostane do Čech až takřka měsíc od porodu partnerky Nikoly.

"Je to všechno tenhle rok hodně komplikované, takže jsem malého bohužel ještě nemohl vidět a vychutnat si to všechno osobně. Teď bylo i hodně tréninků a závodů. Mrzí mě to, ale tak to prostě je, nedá se nic dělat. Zaplaťpánbůh za dnešní technologie, každou chvíli to doháníme alespoň přes skype a videohovory," řekl ČTK Milík.

Cestu zpět už má ale v plánu. "Vydám se za nimi v příštím týdnu, po tom druhém závodě mistrovství Evropy (8. července). A už se strašně moc těším," netajil Milík.

Výběr jména pro syna byl pro něho jednoduchý. "Bylo to naprosto jasné: Vašík byl naprosto jednoznačnou volbou i proto, že je už pátým v řadě. Takže tam to ani nemohlo být jinak," smál se Milík. Půjde Milík nejmladší také ve šlépějích svého otce a dědečka? "Nebylo by to špatný, kdyby byl pokračovatelem, ale nechávám tomu naprosto volnou ruku," ujistil Milík.