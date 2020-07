Nákaza! Bleskové noční rozhodnutí! Do karantény musel i Čech

V Polsku se rozjela ligová soutěž, na tamních oválech začalo i mistrovství Evropy s českým účastníkem Václavem Milíkem. Ale promotér One Sport vyhlásil v noci pauzu, dnešní třetí finále v Gniezně je zrušeno.

Podle webu speedwaya-z se v pátek v depu v Rybniku při extraligovém duelu s Lesznem pohybovala osoba, která má pozitivní test na covid-19.

Podle dostupných informací nejde o žádného závodníka či mechanika, nicméně všichni, kdo se pohybovali v boxech, musí do domácí karantény. Týká se to i Milíka.

Utkání se zúčastnili další aktéři ME Robert Lambert, Kacper Woryna a Bartosz Smektala. Také oni musejí vyčkávat doma. "Nákaza se týkala technické obsluhy, karanténa je na osm dní, pak závodníky čekají testy, a pokud budou negativní, mohou hned od 21. července závodit," uvedl k situaci šéf české ploché dráhy Petr Moravec.

V Polsku teď přepisují termíny ligy. ME by mohlo pokračovat příští středu podle plánu v Rybniku a hned o den později náhradním podnikem v Gniezně.

Milík zatím skončil 12. v Toruni a 11. v Bydhošti, celkově je devátý, vede Dán Leon Madsen. Seriál má mít pět dílů.

Vrcholná plochodrážní série Grand Prix ještě nezačala, pořadatelé slibují až osm závodů, ale zatím není jasné, jak to dopadne. Určitě by se ale měl jet pražský závod, a to 19. září. Podle neoficiálních informací z polských médií není vyloučeno, že se v některých lokalitách pojedou místo jednoho hned dva závody. V kalendáři je zatím Vojens (12. 9.) a Toruň (3. 10.).

Podle Moravce by koronavirem nemělo být ohroženo pořádání pardubické Zlaté přilby. V plánu je 4. října.