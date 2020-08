Motokrosový supertalent Marek zaujal českou hvězdu. Jednou může zářit i na silnici, věří Pešek

Příležitost vyzkoušet si to na motorce na silnici mu přišla do cesty tak trochu náhodou. „Byli jsme na dovolené nedaleko Slovakia Ringu a dozvěděl jsem se, že tam trénuje Lukáš Pešek se svým týmem," prozradil Víťa Marek. Chvíli přemýšlel, zda se vydat na výlet a okouknout někdejší českou hvězdu v akci. Nakonec neodolal. „Zajeli jsme se na Lukáše a jeho tým podívat. Slovo dalo slovo a už jsem seděl na motorce.. Moc se mi to líbilo a i Lukáš říkal, že to napoprvé docela šlo," těšilo talentovaného závodníka.

Velký přestup na silnici se po první zkušenosti nechystá, další trénink si ale malý závodník představit dovede. „Vidělo by se, jak by mi to šlo. Motokros mě pořád hodně baví," dodal.

Motokrosový talent Víťa Marek si vyzkoušel, jak by mu to šlo na silničních okruzích. Zatrénoval si před zraky Lukáše Peška.

Foto: LP52

Samotný Lukáš Pešek neskrýval, že na něj mladý jezdec udělal dojem. „Na první jízdu to bylo dobrý. Nebojí se rychlosti, Taky je super, že je mu práce se spojkou a brzdou velmi přirozená," pochválil mladíka. „Na stylu bychom museli zapracovat, ten je odlišný, ale to by nebyl problém," konstatoval Pešek.

Česká talentovaná motokrosová hvězda Víťa Marek. Mladík si vyzkoušel před zraky legendárního Lukáše Peška, jak by mu to šlo na silnici.

Foto: LP52

Sám přitom do třinácti let motokros jezdil a zkušenosti se mu pak na silnici náramně hodily. „Mít motokrosový základ kontroly motorky je úžasná věc. Víťa je kvalitní motokrosař a věřím, že může být velmi úspěšný i na silniční motorce," povzbudil hvězdičku zkušený borec.

O tom, že nemluvil do větru a v mladém závodníkovi vidí velkou naději do budoucna svědčí i tom, že došlo k dohodě o případné další spolupráci. „S Víťou jsme podepsali smlouvu o smlouvě budoucí. Když přijde chvíle a on bude chtít přestoupit na silnici, tak to bude jedině s naším týmem," konstatoval spokojený Pešek.