Salač se bez diváků nudí. Až šestadvacátý čas v tréninku ho otrávil

„Děsně mě mrzí, že právě v Brně, kde jsem se nejvíc těšil na diváky a kde mě mohla přijít povzbudit spousta přátel, musíme jezdit před prázdnými tribunami. S fanoušky v zádech jdete i tréninku s větším nadšením," usmál se Salač, jenž přímo v areálu na Masarykově okruhu spí v týmovém kamionu.

„Je to zvláštní pocit, stejně jako v Jerezu jsme tady v podstatě celé dny zavření. Atmosféra Velkých cen tomu chybí," říkal a mluvil o fešáckém kriminálu.

V pátečních trénincích Moto3 byl osmnáctiletý český jezdec klasifikován až šestadvacátý. Tápal už ráno, kdy svůj nejlepší čas zapsal až v předposledním kole první části tréninku. Byl dvacátý a nezrychlil ani odpoledne na sluncem rozpálené trati, nakonec zaostal o téměř dvě sekundy za nejlepším časem Argentince Rodriga (2:08,612).

Fanoušci by byli větší motivací, ví Salač

„Hledáme, jak nastavit podvozek, vybrat správnou gumu do tepla a dostat z motoru co nejlepší výkon. Když by na okruhu byli fanoušci, dodali by mi třeba větší motivaci," připustil Salač.

Musí se pečlivě věnovat i svému zdravotnímu stavu. Při dvěma týdny při tréninku na druhou Velkou cenu v Jerezu si totiž při pádu poranil vazy v koleně a kvůli silné bolesti pak závod na španělské trati ani nedokončil. „Stoprocentně ready ještě nejsem, ale hybnost nohy je docela dobrá," uvedl talentovaný závodník, jenž nemá ani na předchozí vystoupení v Brně dobré vzpomínky.

Při debutu před dvěma lety obsadil až 24. místo, když se trápil s výkonem motocyklu a loni do cíle vůbec nedojel. „To pro mě všechno skončilo hned v první zatáčce, kde mě sundal Binder," tvrdil Salač, kterému po třech odjetých závodech MS patří v nejslabší kategorii průběžně 14. místo se ziskem osmi bodů.

Bagnaia v nemocnici. Nepojede

V MotoGP se trápili oba jezdci továrního týmu Repsol Honda. Alex Márquez (mladší bratr zraněného obhájce titulu) ani náhradník za šampiona Bradl na špičku královské třídy nestačili. Dobrou stopu a správné tempo se nedařilo najít ani Rossimu. Prozatímní pole position si vyjel letos neporažený Francouz Quartararo.

Při tréninku královské třídy vážně havaroval další Ital Bagnaia. Jezdce satelitní stáje Pramac Ducati s poraněným kolenem hned vezli do nemocnice a verdikt lékařů byl jasný. O víkendu na startu nebude. Při rozpravě jury s jezdci se s mírnou výtkou řešil i opotřebovaný povrch Masarykova okruhu, další závodění na trati tedy bude po 12 letech žádat nový asfalt.