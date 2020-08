Jeden ze zaměstnanců promotéra MS byl v Brně pozitivně testovaný

Zástupci Dorny uvedli, že po obnovení seriálu osoby, které mají přístup do paddocku, absolvovaly již více než 5500 testů. Až do dnešního dne byly všechny negativní. Vedle jezdců, mechaniků jsou pravidelně testovány i všechny osoby, které mají přístup do areálu okruhů.

"Po pozitivním testu, jehož výsledek jsme dostali v sobotu brzy ráno, byla osoba okamžitě informována a izolována na svém hotelu. Poté byl proveden další, který byl také pozitivní. Zaměstnanec i všechny jeho blízké kontakty zůstanou v izolaci," uvedla Dorna v tiskové zprávě s tím, že byli preventivně testovány i všechny osoby v takzvaném sekundárním kontaktu a všechny jsou v pořádku.