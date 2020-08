Čech přišel v posledním kole o velkou šanci

Nejlepší český plochodrážník Václav Milík nedosáhl na postup do GP 2021, v závodě Challenge v Goričanu přitom byl k účasti mezi elitou blizoučko. Skončil pátý, jediný bod od poslední postupové třetí příčky.

Z prvních čtyř startů český jezdec vytěžil dvě vítězství, na třetí útočil ve své poslední jízdě, pokud by na něj dosáhl, došlo by v dramatickém závodě k dodatkovému rozjezdu čtyř jezdců o tři postupové příčky do příštího ročníku GP, jenže v posledním kole jej předstihl Slovinec Matej Žagar, který si tak zajistil i celkové vítězství v závodě. S ním dále postupují druhý Švéd Oliver Berntzon a třetí Polák Krzystof Kasprzak. Čech o postupové šance přišel.

V GP Milík opakovaně startuje na divokou kartu od pražských organizátorů, dnes ji má k dispozici hned pro dva domácí závody 18. a 19. září. Nastálo se mezi elitu nikdy nedostal.