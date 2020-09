Když havarovat, tak ve správné zatáčce, smál se Podmol. Chce zaútočit na bednu

Týden po Řecké rallye to opět rozjeli. Tentokrát závodníci z týmu Orion - Moto Racing Group bojují o úspěchy na Baja Poland. Oběma borcům se na úvod v shakedownu celkem dařilo. Milan Engel skončil na pátém místě, Libor Podmol dojel osmý. „Bylo to hodně písčité, takový motokros," popisoval Podmol podmínky. „Navigace je zcela zbytečná, jede se na plný plyn," dodal Engel. V sobotu je na programu 190kilometrový okruh, který závodní kolona objede dvakrát. Oba čeští jezdci chtějí offroadovou trať vedoucí vojenským prostorem nedaleko Štětína zvládnout co nejrychleji a bojovat o stupně vítězů.