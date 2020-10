Doyle dovršil na Zlaté přilbě hattrick. Z české dvojice byl ve finále úspěšnější Kvěch

Doyle, jenž o den dřív absolvoval v Toruni závěr Grand Prix, v níž celkově skončil sedmý, se nakonec stal korunovaným králem nedělního pardubického závodu. „Skvělé starty mi umožnily vždycky se v první zatáčce zařadit, kam jsem chtěl. Celé léto jsem doufal, že se Zlatá přilba i přes složitou dobu letos v Pardubicích pojede a rovnou mám vzkaz pořadatelům. Prosím, rezervujte mi i místo pro příští rok," smál se Australan, jenž si užil vítězné kolečko na trofejním silničním motocykl Jawa, ale i to, že hymna pro něj zazněla dvakrát.

Důvody k úsměvu měl po životním úspěchu Jan Kvěch, jenž v sobotu absolvoval i pardubickou Zlatou stuhu juniorů a skončil tam třetí. „Chtěl jsem se dostat do finále a je to naprostá pecka. Krásně jsme trefili nastavení motocyklu, dařily se mi startym," vykládal Kvěch. „Jsem maximalista, mohlo to být ještě o místo lepší, ale musím respektovat, že Doyle byl ve finále rychlejší a celou dobu jel ideální stopu," doplnil český mladík, jenž za dva týdny oslaví teprve 19. narozeniny.

Jeho krajan Václav Milík měl smíšené pocity. „Celý závod jsme měnili převod, trysku i předstih, až v semifinále se zdálo, že konečně trefuju i start. Na vnitřku bylo dost mokrého materiálu, proto jsem bral postavení pro finále u hrazení, ale zavřelo se mi to a nebylo moc kudy se procpat dopředu," vykládal Milík, jenž se nevešel na stupně vítězů.

Ve finále se představil i další předchozí držitel Zlaté přilby, norský rodák s polským občanstvím Rune Holta zvítězil v roce 2009 a 2011, ale nedělní šestikolový závod o trofej pro technickou závadu nedokončil. Nejvíce zklamaný z někdejších vítězů byl ale téměř čtyřicetiletý Dán Hans Andersen, jenž v Pardubicích triumfoval už v roce 2008, ale letos neprošel ani do semifinále

Podobně byl smutný Slovinec Matěj Žagar, i když ovládl malé finále. Pro účastníka Grand Prix, jenž přijel do Pardubic až v den závodu přímo z Toruně, kde v sobotu vrcholil boj o světový titul, bylo sedmé místo z letošní Zlaté přilby pro něj málo. „Přijel jsem si pro trofej, ale v semifinále mi nevycházely starty, takže musím svoje čekání na ni protáhnout o další rok," mínil

Celkově desátý skončil domácí Hynek Štichauer, který byl poslední z těch jezdců, kteří malé finále dokončili. „Pro mě je to historicky nejlepší výsledek ze Zlaté přilby, takže nemusím vůbec smutnit," tvrdil. Zbývající dva Češi Josef Franc a Zdeněk Holub, jenž na poslední chvíli nahradil Brita Barkera, neprošli ze základních skupin. „Já se v každé jízdě snažil, ale nebyl to žádný šlágr," připustil 41letý veterán Franc.

Opatření proti šíření nemoci covid-19 dovolila účast pouze 2000 sedících diváků, kteří přitom zaplnili sotva desetinu možné kapacity svítkovského stadionu. Uspořádání 72. ročníku Zlaté přilby bylo svým způsobem unikátní, s ohledem na situaci byl ale zvolen netradiční formát 24 jezdců celkově ze 13 zemí.

„Třeba na britských ostrovech v letošní koronavirové sezoně plochou dráhu úplně zrušili. U nás ale zvítězilo srdce nad rozumem a dokázali jsme nepřerušit krásnou tradici. Bohužel nemohl dorazit letošní domácí mistr Krčmář, jenž měl povinnosti v polském Grodnu, které bojovalo o postup do polské ekstraligy," uvedl ředitel pardubického závodu Evžen Erban.