Podmol skočil salto na motorce pro Dakar! Jako bych dopadal s kamionem, tvrdí

Český závodník Libor Podmol zase uchvátil svět. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu skočil salto na motorce, na níž pojede slavný Dakar. „Salto s dakarkou jsem měl v hlavě od té doby, co jsem si ji koupil. Byl jsem trochu nervózní, ale věřil jsem si. Dopadlo to skvěle," uvedl v tiskové zprávě šestatřicetiletý showman, který začal jezdit etapové rallye teprve v letošním roce. Nyní je Podmol ve Španělsku, kde odstartoval do kvalitní dálkové soutěže.