Salač znovu bodoval. V Moto3 zvítězil Masiá, MotoGP ovládl Morbidelli

Salač, který na sebe v dopoledním warm-upu upozornil druhým místem za italským stájovým kolegou Tonym Arbolinem, startoval z 11. pozice. V úvodní polovině závodu se dokázal posunout na devátou příčku, pak ale v pořadí klesl až za bodovanou patnáctku.

V posledním kole však osmnáctiletému českému závodníkovi nahrála i kolize dvou soupeřů a dojel si pro tři body. Nejlepším Salačovým výsledkem v sezoně je osmé místo v Kataru, třikrát skončil dvanáctý.

"Byl to hodně těžký závod, jezdci nepadali, takže jsme tam byli všichni ve zhruba pětadvacetičlenné skupince. S výsledkem nejsem úplně spokojený, myslím si, že to mohlo být lepší, ale dal jsem do toho sto procent. Nastavení podvozku dnes fungovalo super, v zatáčkách jsem měl navrch, bohužel pořád řešíme problémy s výkonem na rovinkách," uvedl v tiskové zprávě Salač.

Dlouho vedoucí lídr šampionátu Albert Arenas se v závěru propadl až na čtvrté místo, za vítězným Masiou dojeli Japonci Ajumu Sasaki a Kaito Toba. Tři závody před koncem MS vede Arenas o 19 bodů před dalším japonským závodníkem Aiem Ogurou, Salač zůstal jednadvacátý.

V závodu MotoGP se vítěz kvalifikace Takaaki Nakagami ocitl na zemi už krátce po startu a Morbidellimu se otevřela cesta k druhému triumfu v sezoně. Se značným odstupem za ním dojeli Španělé Álex Rins a Joan Mir, který tak udržel první místo v průběžném pořadí. Startoval přitom až z dvanácté pozice.

Šampionát nyní bude mít jeden víkend pauzu, poté jezdce čekají dva závody na okruhu ve Valencii. Tam si Salač loni dojel pro životní výsledek, páté místo. "Tým pracoval tento víkend skvěle, jsem za to rád a už se těším do Valencie, kde výkon nebude tolik znát, protože je tam pouze jedna rovinka," dodal Salač.

Velká cena Teruelu, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Alcaňizu (Španělsko): Moto3: 1. Masiá (Šp./Honda) 37:44,602, 2. Sasaki (Jap./KTM)-0,051, 3. Toba (Jap./KTM) -0,152, 4. Arenas (Šp./KTM) -0,296, 5. Vietti (It./KTM) -0,331, 6. McPhee (Brit./Honda) -0,372, ... 13. Salač (ČR/Honda) -2,520. Průběžné pořadí MS (po 12 z 15 závodů): 1. Arenas 157, 2. Ogura (Jap./Honda) 138, 3. Vietti 137, 4. Masiá 133, 5. Arbolino (It./Honda) 121, 6. McPhee 119, ... 21. Salač 23.