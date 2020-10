Finále MS silničních motocyklů bude v Portugalsku bez diváků

Organizátorům motocyklové Grand Prix příliš nepomohla ani nedávná Velká cena Portugalska formule 1, jež se jela také na Mezinárodním okruhu Algarve v Portimau. Smělo ji navštívit zhruba 27 tisíc diváků, kteří však vesměs nedodržovali požadované rozestupy.

"To, co se dělo na Velké ceně, bylo nepřijatelné a nesmí se to opakovat. Už jsme řekli pořadatelům MotoGP, že závod bude bez diváků, protože se projevila naše neschopnost organizovat akci takové úrovně s návštěvníky," uvedl portugalský premiér António Costa.

Motocyklová Velká cena Portugalska se bude konat poprvé od roku 2012, kdy se naposledy závodilo v Estorilu. Příští dva víkendy se pojede dvakrát ve Valencii.