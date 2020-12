Dorna nebude chtít poplatek za Grand Prix, jež příští rok nebude

Spolek letos pořádal závod mistrovství světa popáté. Smlouvu měl na pět ročníků, ale letos se kvůli koronaviru jelo bez diváků. Proto Dorna snížila poplatek z letošních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů korun) na jeden milion eur (asi 27 milionů korun) s tím, že se příští rok pojede s diváky za šest milionů eur (162 milionů korun). Po letošním ročníku ale požadovala opravu dráhy, na niž si stěžovali jezdci.

Odhadem je za sto milionů korun, na což město ani kraj nemají kvůli dopadům pandemie koronaviru peníze. Navíc od roku 2022 chce Dorna zvýšit roční poplatek na devět milionů eur (přes 240 milionů Kč), takže by se dráha teoreticky opravovala pouze pro jediný ročník. Vaňková s Grolichem proto už před několika dny uvedli, že se příští rok nepojede.

Slavný Ital Valentino Rossi při testu v Brně.

Automotodrom Brno

Spolek však musel řešit, zda bude Dorna požadovat poplatek vyplývající ze smlouvy, či nikoliv. "Dorna v dopise uvedla, že poplatek nebude chtít. My tedy zaplatíme jen milion eur za letošní ročník a za ten příští platit nebudeme. Počítali jsme s tím, ale potřebovali jsme i to potvrdit," uvedl Grolich.

Potvrdila to i Vaňková, která uvedla, že i kdyby Grand Prix v Brně nebyla, je možné, že by se v budoucnu za lepší finanční situace mohlo jednat o dalších ročnících. Podle Grolicha ale Dorna trvá od roku 2022 na poplatku devět milionů eur a na opravě dráhy. "Otevřít by se to mohlo například tehdy, kdyby měli výpadek a ozvali by se s tím, že chtějí zlevnit," dodal Grolich.