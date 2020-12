Kalendář je plný, pražští pořadatelé rozjíždějí akci

Pandemie už sahá do kalendáře sportovních akcí příštího roku, někteří pořadatelé mění termíny, ale zároveň se rozjíždí předprodej vstupenek. Platí to i o Grand Prix na ploché dráze, která se po letošní improvizované tuplované zářijové porci se dvěma podniky vrátí i na pražskou Markétu, a to pátého června. A snad už bez trablů s koronavirovými opatřeními a opět jako jeden z vrcholů kalendáře.