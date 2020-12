Smutné Vánoce. Český reprezentant prožije svátky v karavanu. Nemůže být s rodinou

V létě málem zemřel, hrozila mu transplantace. Během závodu prodělal jaterní kolaps. Nakonec ze všeho vyvázl bez následků. Teď se český motokrosař Martin Michek chystá na Dakar, na nejtěžší závod na světě. Češi odlétají speciálem 27. prosince. Do té doby mohou trávit vzácné chvíle s rodinou, Michek má smůlu, manželka má koronavirus, on bude nejkrásnější svátky trávit osamocen v karavanu.

Michek se vrátil z tréninků v dunách v Dubaji. Těšil se na poslední dny s rodinou před Dakarem. Všechno je jinak. „Vánoce jsem chtěl strávit se svojí rodinou, nicméně hned po příletu mi přišla zpráva, že manželka je pozitivní na covid a vypadá to, že i můj malej," oznámil smutnou novinku motokrosař.

Pokud chce za pár dní odletět na Dakar, musí být v pořádku, projít testy. Rozhodnutí bylo bolestivé, jinak to nešlo. „Abych jim byl co nejvíce na blízku, izolaci prožiju v karavanu, ve kterém trávím hodně času po závodech. Do odletu s nimi nebudu moc být napřímo. Nejsem asi jediný, komu se tohle děje, takže všem přeju pevný nervy a co nejrychlejší setkání s vašimi blízkými," vzkázal i v této obtížné chvíli Michek.

Martin Michek je bojovník. Pár měsíců po život ohrožujícím kolapsu jater vyrazí na Dakar

Sport.cz

Před pár měsíci utrpěl přímo během závodu jaterní kolaps. Tři měsíce po kolapsu už opět závodil na motokrosové motorce a teď se chystá na svůj druhý Dakar.

Na kolaps v Dalečíně si vůbec nepamatuje. „Pořád jsem jel, jel a jel a najednou jsme se probudil v nemocnici, kam mě převezl vrtulník. Myslel jsem si, že jsem dojel do cíle a myslel jsem si, že jsem dojel domů. Vůbec nevím, co se stalo. Doktoři mi říkali, že se po tomhle už na motorku neposadím. I pro ně bylo až neuvěřitelné, že jsem dva měsíce po kolapsu začal znovu trénovat a za tři měsíce znovu závodil. Jsem moc rád za to, jak jsem se z toho dostal," přiznal jezdec HT Group Racing Teamu.

Zdraví je v pořádku, přes Vánoce bude ale trpět duše, nebude s rodinou, jak by si přál. Snad všechno klapne na Dakaru.