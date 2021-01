Radní Brna navrhují, ať jde spolek pro MotoGP do insolvence

Spolek města a kraje pořádající motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně by měl jít do insolvence. Radní Brna to navrhují schválit lednovému zastupitelstvu. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Spolek má nevypořádané závazky směrem k promotérské společnosti Dorna, ale i k vlastníkovi okruhu Automotodromu nebo k držitelům nevyužitých lístků. Podle města má spolek peníze na úhradu Dorně, na vrácení peněz za vstupenky i na adekvátní dohodu s Automotodromem, kterou se ale nepodařilo vyjednat. Závody se letos neuskuteční.