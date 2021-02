Márquez nestihne březnové testy MotoGP před startem sezony

"Testování v Kataru se nezúčastním a vrátím se teprve tehdy, až budu stoprocentně fit," řekl Márquez při dnešní prezentaci týmu Repsol Honda. "Důležité je, že se cítím týden co týden lépe a kost se hojí dobře. Nejsem ale přehnaně optimistický, rozhodnou lékaři," komentoval nejistou situaci ohledně svého vstupu do sezony. MS začne v Kataru dvěma závody 28. března a 4. dubna, pokračovat bude 18. dubna v Portugalsku.

Osmadvacetiletý Márquez zmeškal s výjimkou prvního závodu, ve kterém se zranil, celou minulou sezonu. Ruku si zlomil v červenci při závodě v Jerezu a musel na operaci, o měsíc později se podrobil dalšímu zákroku, protože si poškodil implantovanou destičku. V prosinci pak vítěz 56 závodů v královské kubatuře podstoupil třetí operaci a po šestitýdenní rekonvalescenci zahájil v lednu přípravu.

"Byl to mentálně i fyzicky těžký rok. Nejhorší to bylo v září a říjnu, kdy jsem nedělal žádné pokroky. Nehoršilo se to, ale ani nelepšilo. Pak se ukázalo, že tam byla infekce. Lékaři mě nabádali k trpělivosti, ale pocit byl pořád stejný. Po třetí operaci to bylo zase těžké, ale od té doby se to krok za krokem lepší a já se snažím zůstat optimistou," řekl Márquez. "Nikdy jsem nepomyslel na to, že bych už neměl závodit," dodal.