Šéf týmu MotoGP a bývalý šampion Gresini prohrál boj s covidem-19

Měsíc po šedesátých narozeninách zemřel bývalý mistr světa v závodech silničních motocyklů a šéf týmu MotoGP Fausto Gresini. Někdejší italský jezdec téměř dva měsíce bojoval s covidem-19, v nemocnici v Boloni byl opakovaně uveden i do umělého spánku. Dnes boj o život prohrál. O jeho úmrtí informoval tým Gresini Racing.

Gresini byl po nákaze koronavirem hospitalizován 27. prosince v domovské Imole, odkud byl o tři dny později převezen na jednotku intenzivní péče na kliniku v Boloni. Tam ho lékaři uvedli do komatu a intubovali, po zlepšení stavu pak začali probouzet. V minulém týdnu ale lékaři označili jeho stav za kritický a znovu skončil v komatu, z kterého se již neprobudil.

Gresini během závodní kariéry vyhrál 21 Velkých cen včetně Grand Prix v Brně a v letech 1985 a 1987 se stal mistrem světa v kategorii do 125 ccm. V šampionátu startoval v 80. a 90. letech dvanáct sezon. Jeho tým Gresini Racing aktuálně působí ve všech třech třídách mistrovství světa i v sérii elektrických motocyklů MotoE. V barvách jeho týmu získali tituly Japonec Daidžiro Kato v roce 2001 (do 250 ccm) a Španěl Toni Elías o devět let později (Moto2).