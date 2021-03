Motocyklové MS se od roku 2023 pojede i v Maďarsku

Velká cena Maďarska bude od roku 2023 součástí seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Šéf promotérské společnosti Dorna Carmelo Ezpeleta dnes podepsal smlouvu se zástupci maďarské samosprávy, která se zavázala, že na východě země postaví zcela nový okruh. V Maďarsku by se měla Grand Prix jezdit nejméně deset let. Nový okruh s celou potřebnou infrastrukturou včetně hotelu má vzniknout ve městě Hajdúnánás. Maďaři jsou podle ministra pro inovace a technologie Lászla Palkovicse připraveni investovat do stavby areálu 186 milionu eur, tedy téměř pět miliard korun. Podle webu Budapest Business Journal bude Maďarsko Dorně platit takzvaný zalistovací poplatek ve výši devět milionů eur (236 milionů korun), který se může zvyšovat ročně maximálně o pět procent. Na novém okruhu se mají jezdit i závody superbikového MS. V Maďarsku se dosud konaly dva závody motocyklového MS - v letech 1990 a 1992. Ze šampionátu od letoška vypadne kvůli finanční náročnosti tradiční zastávka v Brně.