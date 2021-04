Smutná zpráva! Populární závodník přišel o život

Pokoušet osud se nevyplácí. Slavný motokrosař Alberto „Wey" Zapata (23) za to zaplatil životem. Před pěti měsíci přežil drsnou autonehodu, po níž přišel o ruku. Druhou bitvu s osudem už ale mladý milovník motoristických sportů prohrál. Jednoruký motokrosař zemřel po pádu během závodu, když jej přejeli dva soupeři. Tragédie se stala v San Agustinu v Argentině. Závod se jel na stejné trati, kde se Zapata po bouračce v autě vrátil do akce. Nyní se mu stala osudnou.

Informaci o karambolu s tragickými následky potvrdil Sergio Unac, guvernér provincie San Juan, kde odvážný motokrosový závodník žil. „Jsem z té smutné zprávy o smrti Wey Zapaty zlomený. Mohu jen vyjádřit v této smutné chvíli soustrast jeho rodině a přátelům," uvedl. „Odpočívej v pokoji a míru. V San Juanu si vás všichni budeme pamatovat jako skvělého sportovce a obrovského bojovníka," dodal.

Incident, kdy motokrosař zemřel, se stal necelých pět měsíců poté, co Zapata přežil ošklivou bouračku v autě, když ztratil kontrolu nad svým vozem. Tehdy si zlomil klíční kost a lékaři mu museli amputovat levou paži. Vážný zdravotní problém jej ale nezastavil, dřel při rekonvalescenci a vrátil se k závodění. Kdekoliv se objevil, sklízel bouřlivé ovace.

Lékaři jej varovali, že se závoděním je konec, on se ale postavil jejich tvrzení a splnil si sen. Své vášně se nehodlal vzdát, což se mu nakonec stalo osudným. Nejprve si ale užíval slávy a 4. března dokonce skončil na stupních vítězů. „První pódium po amputaci. Jsou to výsledky tvrdé práce, touhy, snů. Je to skutečně nezapomenutelný okamžik," napsal tehdy na svůj instagramový profil.

Nebránil se v tu chvíli ani vzpomínkám, jak se v nemocnici probral a až maminka mu řekla, že přišel při nehodě o ruku. „Lékaři mi to neřekli. Museli mi ji ale amputovat hned po nehodě," potvrdil Zapata. Život mu tehdy zachránil kolemjdoucí, který zahlédl jeho havarované auto a zastavil krvácení z ruky zaškrcením nad ránou.

Naposledy na stupně vítězů vystoupil týden před smrtelnou nehodou. „Někdy je pro mě těžké uvěřit, co se děje, když víte, s jakými obtížemi se musím vyrovnávat. Že jsem čtyři měsíce po amputaci a závodím na motorce s jednou rukou," vykládal šťastně. „Stačilo by mi jen to, abych si mohl znovu užívat na motorce, abych si to všechno mohl vychutnat. Teď jsem ale na pódiu pro nejlepší, můj návrat k závodění je úžasný," tvrdil tehdy.

Další úspěch už ale nepřidá, tentokrát po nehodě svůj boj o život prohrál.