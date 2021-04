Miller se podrobil operaci předloktí, do MotoGP se chce vrátit už v Portugalsku

"Byla to jen krátká operace a šlo to velice dobře. Už se nemůžu dočkat, až začnu s rehabilitací. Do Grand Prix v Portimau pořád zbývá deset dní. Pokud to půjde normálně, můžu být v Portugalsku zpět na trati, i když třeba nebudu ještě na 100 procent fit," napsal Miller na webu týmu Ducati.

Někdejší vicemistr světa Moto3 Miller, jenž v obou závodech na okruhu v Losailu obsadil deváté místo, by měl po operaci strávit v nemocnici jeden den. Velká cena Portugalska je v Portimau na programu od 16. do 18. dubna.