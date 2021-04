Motocyklový tým Gresini povede vdova po zesnulém exmistru světa

Padovaniová převzala roli majitelky a šéfky stáje Gresini Racing. Tým v prohlášení oznámil, že významnou roli ve vedení budou mít také Gresiniho synové Luca a Lorenzo, který se stal sportovním ředitelem, a budou s týmem už při víkendové Velké ceně Španělska v Jerezu.

Dvojnásobný mistr světa třídy do 125 ccm Gresini založil tým po skončení závodní kariéry v roce 1997. V jeho barvách získali tituly Japonec Daidžiro Kato v roce 2001 (do 250 ccm), Španělé Toni Elías o devět let později (Moto2) a Jorge Martín v roce 2018 (Moto3) a předloni Ital Matteo Ferrari (MotoE). V královské MotoGP stáj v současnosti spolupracuje s výrobcem strojů Aprilia a jeho jezdci jsou Ital Lorenzo Savadori a Španěl Aleix Espargaró, kterému patří po třech závodech šesté místo v MS.