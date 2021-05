Quartarara připravilo o triumf v Jerezu a vedení v MS MotoGP ztvrdlé předloktí

Francouzského motocyklového jezdce Fabia Quartarara zastavily v nedělním závodě MotoGP v cestě k vítězství potíže s předloktím levé ruky. Dvaadvacetiletý tovární jezdec Yamahy, který vyhrál předchozí dva závody v Dauhá a Portimau, se kvůli nim v posledních deseti kolech španělské Grand Prix propadl ze suverénního vedení až na třinácté místo a stálo ho to i vedení v šampionátu.

Ze záběrů z jeho motocyklu bezprostředně po dojezdu bylo patrné, že si závod protrpěl v bolestech. Podle všeho jej postihly potíže označované jako arm pump, kterými trpí motocykloví jezdci a jejichž příčinou je přiškrcení krevního toku při intenzivní zátěži svalů ruky. Důsledkem je necitlivost v paži, ztráta síly či silná bolest.

"Měl jsem s rukou velký problém. Neměl jsem v ní vůbec žádnou sílu, byla jako kámen. Začalo to, když jsem měl sekundu náskok, šest kol jsem s tím ještě bojoval a náskok držel, ale pak už jsem neměl sílu," líčil Quartararo. "Bylo nebezpečné jet tak až do konce. Ale nechtěl jsem zastavit, protože třeba i bod nebo dva jsou důležité. Na tohle třinácté místo jsem se nadřel víc než na ta dvě předchozí vítězství," přiznal Francouz, jehož z čela pořadí o dva body sesadil Ital Francesco Bagnaia.

Quartarara překvapilo, že podobná potíž nastala právě v Jerezu, kde v minulosti neměl sebemenší problémy. S něčím podobným se přitom setkal vloni v Portugalsku, ale letos se to neopakovalo a před dvěma týdny tam vyhrál. A na tradiční španělské trati v sobotu už počtvrté za sebou ovládl kvalifikaci a vloni tam triumfoval v obou úvodních závodech sezony. "To jsem se tu cítil po 25 kolech skvěle. Nechápu to, tentokrát jsem měl obrovský problém a musel jsem brzdit čtyřmi prsty. Normálně obstarám brzdovou páčku jedním," konstatoval.

Dva týdny před domácím závodem v Le Mans působil bezradně. "Rozhodně s tím musíme něco udělat. Ruka prostě není v pořádku. Je řada možností. Hlásí se mi teď tolik lidí, abych s tím šel tam nebo tam. Ale momentálně se cítím poněkud ztracený," přiznal. Jednou z možností je operace. V této stále ještě začínající sezoně už dokonce dva jezdci podobný problém chirurgickým zákrokem řešili. Španěl Iker Lecuona a také Australan Jack Miller, který v neděli po Quartararově indispozici slavil druhý triumf v MotoGP po dlouhých pěti letech.