České eso přišlo o velkou šanci, do akce vyrazila sanitka. Doma se začínalo kuriózně

Nebyl to pád z kategorie drastických, ale problémy přinesl. Kvůli karambolu v Polsku Václav Milík přišel o šanci bojovat o účast v soutěži, v níž léta sbíral úspěchy. I medailové. Česká kvalifikace o účast v plochodrážním mistrovství Evropy se v Praze i Pardubicích musela obejít bez něj. Do Challenge, odkud už se lze dostat mezi elitu, proklouzl nakonec Josef Franc. Nepříjemný a poněkud kuriózní pád byl k vidění právě i v jednom z domácích kvalifikačních podniků v metropoli.

V Praze i Pardubicích to byly závody bez viditelné či slyšitelné atmosféry, diváci chyběli na obou stadionech, ale šlo o hodně: i o jediné volné místo v kvalifikaci ME. Milík by byl za normálních okolností jasným adeptem číslo jedna, ale pád v polské lize v barvách Krosna jej vyřadil (na videu v čase cca 11:15).

Od horších následků jej ve vysoké rychlosti (ke 100 km/h) uchránily nafukovací vaky. Ač potlučen, opustil dráhu po svých, sanitce, která přijela, se vyhnul a za pár dnů by měl být fit.

Domácí kvalifikační závody, kterými se otevírala česká plochodrážní sezona, vynechal a cesta k triumfům se tak zcela otevřela Janu Kvěchovi, který nenašel na dráze ani jednou přemožitele. Dostal se tak do juniorského světového šampionátu. Cesta do evropského Challenge, který se překrývá s juniorským mistrovstvím, se otevřela zkušenému Francovi, druhému v pořadí v součtu obou závodů. Je to pro něj o to atraktivnější, že se 22. května jede v Pardubicích, které v důsledku koronavirových opatření nakonec převzaly pořadatelství ze slovinského Krška.

I v domácích závodech se padalo. A karambol vlastně otevřel celou sezonu. Přihodil se na samém počátku programu. V první jízdě, navíc ještě před úvodní zatáčkou. Jakub Exler nezvládl sílu plochodrážního speciálu, který se mu postavil na zadní kolo. Sbírání zkušeností pro mladého jezdce tak bylo poněkud bolestivé.