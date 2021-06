Motocyklový závodník König kraloval v Chorvatsku, nabral i důležitá data

Nic lepšího so talentovaný motocyklový jezdec Oliver König nemohl přát. Povedlo se mu totiž vyhrát oba závody na chorvatském okruhu Grobnik v rámci šampionátu Alpe Adria. Ten se započítává také do domácího mezinárodního mistrovství. König byl v kategorii Supersport 300 bodově stoprocentní a drtil konkurenci. „Na motorce jsem se cítil dobře, vyzkoušeli jsme hodně věcí v nastavení. Nabral jsem skvělý pocit a mnoho užitečných dat. Jsem za to moc rád," oddechl si König, kterého čeká koncem července závod v Nizozemsku v rámci MS superbiků.