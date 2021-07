Splněný sen! Lepší šanci jsem nemohl dostat, říká český talent

Mládí dostalo šanci. Splněným snem bude pro Jana Kvěcha účast v domácích závodech plochodrážní Grand Prix. V pouhých devatenácti. Hned do dvou podniků prestižního seriálu nastoupí 16. a 17. července v Praze na Markétě díky divoké kartě od organizátorů a bude tak mít možnost přímé konfrontace s nejužší špičkou světa levotočivých zatáček, v níž by se sám chtěl jednou natrvalo usadit. Závody na oválu v české metropoli seriál mistrovství světa odstartuje.

Loni měl Kvěch možnost okusit atmosféru Grand Prix z pozice náhradníka a odjel i jednu jízdu. Tentokrát před ním bude jízd za oba závodní dny minimálně deset. "Po udělení divoké karty jsem měl velkou radost, protože myslím, že více člověk dostat nemůže, aby se mohl porovnat s těmi nejlepšími plochodrážníky světa. Rád bych za tuhle šanci moc poděkoval," říká Kvěch, který se udělením vstupenky do uchvacujících bitev GP dočkal odměny za titul evropského šampiona mezi juniory a další slibné výsledky.

"Je to určitě splněný sen, i z toho pohledu, že bych se do Grand Prix chtěl jednou dostat napevno. Je to pro mě vlastně teď i šance s nimi porovnat síly a vědět, jak na tom jsem. Bude to určitě jiné. Toho náhradníka nemám moc rád, protože už jsou všichni rozjetí a seznámení s tou dráhou, zatímco já jdu do rozjetého závodu a motorka se ladí na tu jednu jízdu; buď se to trefí dobře, nebo se to netrefí," pokračuje Kvěch.

Dočkal se i přesto, že dlouhodobě dostával divokou kartu Václav Milík. A v roce 2017 skončila česká jednička senzačně třetí. "Neměl jsem žádné signály, že se to změní. Nijak jsem po tom nepátral a když mi to potom řekli, byl jsem určitě překvapený. Venca měl sice horší začátek té sezony, ale teď se mu v Polsku začalo dařit. Mně to bylo oznámeno, spolu jsme to nijak neřešili."

Vtupenky jsou v prodeji, do hlediště mohou tisíce Po rozvolnění půjde o jednu z prvních sportovních akcí v Česku s větším počtem diváků, řádově to bude v tisících. Přesný počet bude jasný později, nicméně vstupenky jsou už v omezeném počtu k mání v předprodeji u Ticketporrtalu, a to jak na jednotlivé závody, tak výhodný balíček na oba večery - 16. a 17. července.

Velkých jmen šampionů Taie Woffindena, Bartosze Zmarzlika, Fredrika Lindgrena, Jasona Doylea a dalších se nebojí. "Mám velké odhodlání se s nimi porovnat. Je to světová špička a taky bych se tam chtěl určitě mezi ně jednou dostat. Na druhou stranu je mi jasné, že to budou určitě těžké závody, v nichž bude při té velké vyrovnanosti rozhodovat každá maličkost. Každá chybička je tam znát."

Přetrvávající boj s pandemií koronaviru mu přinesl alespoň malé pozitivum. Zatímco při normálních okolnostech hostí česká metropole jeden podnik Grand Prix za rok, tentokrát proběhnou - stejně jako už loni - dva závody ve dvou dnech po sobě.

"Beru to tak, že kdyby se mi třeba náhodou v pátek nezadařilo, tak mám ještě další šanci v sobotu," podotýká a pouští se i do smělejších plánů. „Když se v pátek zadaří, tak tam bude touha překonat ten výsledek ještě v sobotu. Určitě nebudu chtít dělat zbytečné chyby."

I díky působení v domácí extralize v barvách týmu AK Markéta Praha zná prostředí břevnovského stadionu velmi dobře. "Je to jeden z mých oblíbených oválů, ale že by to byla nějaká velká výhoda? Domnívám se, že té světové špičce je to jedno, že by se všichni uměli vypořádat s jakoukoliv drahou. A myslím si, že všichni, kdo jsou v Grand Prix, tady tu dráhu na Markétě znají dobře. Bude to těžké," dodává.