Horor! Trojnásobný mistr světa se po návratu rval až do bezvědomí. V nemocnici neskončil sám

Čtyřiačtyřicetiletý dánský bojovník, trojnásobný mistr světa, na sebe upozornil v minulých dnech, když dostal zákaz závodění natvrdo poté, co se vehementně při jednom z podniků na domácí půdě sápal na rozhodčího a chtěl s ním prodiskutovat to, že byl třikrát vyloučen. Zasahovat měla i ochranka.

Po okamžitém odvolání ale věhlasný plochodrážní rváč a výtržník dostal šanci závodit dál a hned ji využil coby očekávaná posila týmu z města Grudziadz v tuhém boji o záchranu v polské extralize s hosty z Toruně.

Hned při jeho prvním startu bylo od prvních metrů na oválu neklidno. Ve výjezdu z první zatáčky tvrdě manévroval v souboji s Jackem Holderem z Toruně, aby oba skončili v nekontrolovaném šíleném letu do mantinelu. S nimi tam mířil i Pedersenův krajan Kenneth Bjerre. Ten byl paradoxně z opakované jízdy vyloučen, ač se v souboji ocitl spíše omylem.

Pedersen nakrátko po nárazu do mantinelu ztratil vědomí. Do nemocnice musel i Holder s poraněnými žebry. O síle nárazu vypovídá i to, že součástky z motocyklů byly nalezeny až ve druhé zatáčce u vjezdu do depa.

Zkušený matador později přiznal, že si z pádu vůbec nic nepamatuje. „Až cestu na rentgen do nemocnice. Kenneth (Bjerre) mi říkal, že jsem byl úplně vypnutý," líčil Pedersen. Vše se obešlo bez zlomenin, ale potvrdil, že ho bolí takřka vše.

Krk, hlava, rameno, břicho... „Mám vnitřní krevní sraženinu a bolet to ještě pořádně bude," uvedl po propuštění z nemocnice, kde si ho chtěli pro jistotu nechat, ale Dán vyrazil na letiště do Berlína. „Musel jsem za přítelkyní Annou do Španělsku. Hledáme tam nový byt. Čeká mě zotavování," nastínil, že počítá s pauzou. „Musím v tom hledat pozitivní momenty. Mohlo to dopadnout o dost hůř."

Další hrozivý pád v tvrdém závodě utrpěl také domácí juniorský jezdec Denis Zielinski. Ve výjezdu ze zatáčky nezvládl motocykl a po odrazu od mantinelu zůstal ležet v cestě jednoho z dalších jezdců, který jej zasáhl do hlavy. I tato na pohled děsivá kolize končila relativně celkem dobře, zlomeninou ruky.

Záchranářský souboj Grudziadz - Toruň skončil smírně 45:45.