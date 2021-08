Superbikové MS se vrací do Česka, poprvé se ale pojede v Mostě

Seriál mistrovství světa v závodech superbiků se o víkendu po třech letech vrátí do České republiky. Šestý díl motocyklového šampionátu se ale neuskuteční jako v minulosti v Brně, ale poprvé v historii jej bude hostit Most. Představitelé tamního Autodromu v dubnu podepsali s promotérem seriálu smlouvu na pět let, prestižní závody by se tak na severu Čech měly konat i v příštích letech.