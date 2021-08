Motocyklista Salač byl v Rakousku jedenáctý, vyhrál lídr MS Acosta

Devatenáctiletý Salač odstartoval do desátého dílu šampionátu po nevydařené kvalifikaci až ze šesté řady, hned ze začátku se mu podařilo posunout na deváté místo, ale poté opět klesl na začátek druhé desítky. Dlouho jezdil třináctý, ale v závěru se jezdec, který se před Velkou cenou po roce a půl vrátil do týmu CarXpert PrüstelGP, posunul na jedenáctou pozici. Rodák z Mladé Boleslavi vyrovnal druhý nejlepší výsledek v sezoně a v pořadí seriálu se posunul na 13. místo.

"Do závodu jsem měl docela dobrý start, ale jel jsem na mokrých pneumatikách na suchém nastavení, takže to ze začátku docela klouzalo. Pak to začalo osychat, tak jsem se začal dostávat do rytmu a bylo to lepší. Každopádně jedenácté místo není můj nejlepší výsledek, ale jsem s víkendem spokojený," uvedl Salač, který si musel zvykat na nový motocykl KTM. V předchozím průběhu sezony jezdil na hondě. "Nečekal jsem, že to půjde takhle dobře na KTM. Za mě dobré a teď se budeme soustředit na příští víkend," dodal český jezdec. MS bude pokračovat příští týden na stejné trati.

O vítězství bojovala nejlepší dvojice dosavadního průběhu sezony. García ale dvě zatáčky před cílem upadl a Acosta si dojel pro letošní šestou výhru. Osmnáctiletý Španěl ještě stihl zvednout motocykl a díky velkému náskoku dojel do cíle druhý před Fenatim, který vyšel vítězně ze souboje s dalším Španělem Jaumem Masiou.