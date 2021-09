Skvělý výkon k úspěchu nevedl. Königa zradila v Barceloně motorka

Barcelona je známá díky fotbalovému klubu, kde dlouhá léta válel Leo Messi, i díky originálním stavbám architekta Antoni Gaudího. Český závodník Oliver König v sobotu dělal maximum, aby ji ještě více proslavil u českých motocyklových fanoušků. V závodě třídy Supersport 300 jezdil chvílemi i na prvním místě. Nebýt závady na elektrice jeho Kawasaki, měl zaděláno na životní výsledek. „Nejlepší GP, co jsme kdy měli po taktické stránce rozjetou. Závod byl parádní až do chvíle, kdy motorka začala ztrácet výkon," uvedl Miloš Čihák, manažer týmu Movisio. Svého svěřence pochválil, přesto, že po pádu nedojel co cíle.

Oliver König podával kvalitní výkony už v kvalifikaci. Do závodu vyrážel z jedenácté příčky. „Kvalifikace se mi povedla. Měl jsem z ní radost. Konečně jsem zajel více rychlých kol než jedno," popisoval König. Na motorce se prý cítil skvěle, těšilo jej, že se bez problémů držel ve špičce.„Taktika pro závod byla jednoduchá. Chtěl jsem v ní zůstat a bojovat o nejlepší pozice," prohlásil talentovaný závodník.

Krátce po startu předčil všechna očekávání. Objevoval se totiž na prvním místě. „Byl jsem pátý, pak druhý, dokonce jsem i vedl. To ale byla chyba, jelikož mě na rovince všichni předjeli," řekl sebekriticky. Stále více si uvědomoval, že se strojem něco není v pořádku. „Motorka začala vynechávat. Strašně jsem se propadal. Až všechno dospělo k pádu," předeslal český reprezentant.

Motocyklový závodník Oliver König.

Václav Duška Jr.

Motorka prý „byla chudá". To Königovi potvrdil i druhý Čech ve startovním poli Petr Svoboda. „Jsem rád, že si toho všiml. Všechno jsem cítil správně, nic jsem si nevymýšlel," líčil člen týmu Movisio, jenž se svému krajanovi po závodě omluvil. „Péťovi jsem nechtě zkomplikoval život. Byl to právě on, do kterého jsem při pádu narazil," přiznal.

König není zvyklý padat, z odřenin si ovšem těžkou hlavu nedělal. „Spadl jsem po dost dlouhé době, alespoň jsem si ověřil, že to nic není," popisoval a s úsměvem vytyčil nejbližší cíle, tedy pro nedělní závod: je nutné odstranit problém na motorce a umýt kombinézu.

Mladý Čech cítil pochopitelně zklamání, ale viděl i řadu pozitiv. „Závod jsem měl skvěle rozjetý. Bylo krásné jezdit vepředu. Potvrdilo se, že na to mám, což mě povzbudilo," zdůraznil. Formu by mohl zúročit už v neděli, ve 13.45 je v katalánské metropoli na řadě další závod. „Moc děkuji mechanikům, kteří už pracují na motorce a dávají ji do kupy. Pokud bude fungovat, tak věřím, že budu bojovat s nejlepšími," mínil König. „Moc děkuji všem za podporu. Hlavně týmu a sponzorům. Ačkoli to dneska nedopadlo, byli jsme vidět. Už se těším na zítřek," dodal odhodlaně.