Salač nedokončil GP San Marina, při kontaktu se soupeřem poškodil motorku

Devatenáctiletý Salač před závodem v Misanu oznámil, že od příští sezony povýší do Moto2. Na okruhu v Misanu se mu ale nedařilo. Až 26. místo v kvalifikaci bylo pro něj letos nejhorším a znamenalo start až z předposlední deváté řady.

Brzy se nicméně posouval kupředu a od třetího kola se pohyboval v bodované patnáctce. Jel ve skupině bojující o dvanácté místo, čelo pole bylo daleko. Ve 14. kole spadl v zatáčce domácí jezdec Romano Fenati, i když jel neohroženě v čele. O čtyři kola později skončila Grand Prix pro Salače.

Český motocyklista Filip Salač dobře rozjetou Velkou cenu Aragonie po pádu z šestého místa nedokončil.

Prüstel CarXpert, ČTK

"Bohužel sedm kol před cílem jednomu z jezdců na zadní rovince chcípla motorka a já jsem do něj zezadu narazil. Jsem rád, že jsem nespadl, ale jinak jsem dost smutný, protože motorka nebyla schopna dál pokračovat," popsal v tiskové zprávě Autoklubu ČR.

Poškození bylo více. "Měl jsem prasklé kolo, ohnuté vidle, vytrženou hadičku od přední brzdy a bouchlo mi to přední gumu. Štěstí, že jsem nespadl, ale je to smůla, co se zase stalo. Do příštího závodu musíme zapracovat na kvalifikaci a mít hlavu vzhůru," dodal Salač.

Za vítězným Foggiou projeli cílem další Italové Niccoló Antonelli a Andrea Migno. Seriál MS bude pokračovat 3. října Velkou cenou Ameriky v Austinu.