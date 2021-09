Salač a König pojedou za tým TME Racing vytrvalostní závod v Mostě

"Když tahle nabídka přišla, podíval jsem se do kalendáře, a jakmile jsem zjistil, že mám volno, hned jsem řekl ano. Už se na to moc těším," uvedl na dnešní tiskové konferenci Salač.

Termín závodu mu zapadne mezi Velkou cenu USA a GP Emilie Romagny silničních motocyklů, kde bojuje ve třídě Moto3. Účast ve vytrvalostním podniku má Salačovi pomoci i v přípravě na přesun do vyšší Moto2, kde bude od příští sezony jezdit v týmu Gresini Racing.

"Devadesát procent závodníků z Moto2 trénuje právě na této Yamaze R1. Díky tomu, že s ní v závodě nakroužím spoustu kol, posune mě to dál. I když to pro nás bude těžké, rádi bychom také zajeli hezký výsledek," řekl Salač.

Velkou výzvu před sebou má i König, který zajel v srpnových závodech MS superbiků v Mostě třetí a šesté místo v doprovodné kategorii supersport 300. "Jdu do toho po hlavě. Mám po sezoně, takže nemusím myslet na zranění a můžu si to s kluky užít. Na té motorce jsem ještě nejel a bude to úplně jiná zkušenost," uvedl König. Vedle odlišného motocyklu si oba talentovaní jezdci musí během několikahodinového závodu poradit s jiným rozložením sil.

V Mostě se pojede poslední závod světového šampionátu. Organizátoři MS zařadili český okruh do kalendáře poté, co z něj vypadla japonská Suzuka kvůli koronavirové pandemii. Ve stejném termínu se v Mostě pojede také závod nejvyšší světové série cestovních vozů FIA WTCR.

"Sestavit tým s Dominikem Jůdou je něco, na čem jsme pracovali delší čas. V době covidové jsme museli některé věci oddálit, ale když byl letos vyhlášen závod v Mostě místo Suzuky, chtěli jsme dát tým do kupy, abychom se mohli účastnit," řekl manažer týmu Amir Ghanem, který v minulosti vedl i úspěšný tým Mercury Racing.

"V závodění chcete vyhrávat a cíle jsou vysoké. Bude to na domácí půdě a rozhodli jsme se sestavit tým, který bude mít rozhodně na to bojovat o přední příčky," doplnil Ghanem.

S tím souhlasí i Jůda, který svým mladým kolegům věří. "Taktika se uvidí až v závodě. Jelikož je to zkrácený šestihodinový závod, všichni kluci pojedou rychle a strategie se mohou měnit během první hodiny i dvaceti minut. Věřím, že se s tím ale kluci poperou dobře," řekl.

Závodem v Mostě se uzavře letošní MS vytrvalostních závodů motocyklů, v němž závodí například bývalý jezdec MS silničních motocyklů Karel Hanika. Před Mostem se šampionát jel v Le Mans, Estorilu a Le Castellet.