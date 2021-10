Salač byl nejrychlejší v úvodních trénincích na Velkou cenu Ameriky

Salač zajel v Texasu druhý čas dopoledne na mokru, kdy nestačil jen těsně na Itala Niccola Antonelliho. Odpoledne pak na suché trati český závodník na KTM absolvoval svůj předposlední okruh v čase 2:17,280, který nikdo nepřekonal. S Antonellim si vyměnil pořadí, Ital na něj ztratil 86 tisícin sekundy.

V sobotu se jede na Circuit of The Americas třetí trénink, nejrychlejších čtrnáct jezdců v kombinaci časů postoupí rovnou do druhé části kvalifikace. Salač minulé dva závody nedokončil a v průběžném pořadí mistrovství světa je sedmnáctý.